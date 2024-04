Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Daimler Truck

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 44,30 EUR nach.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 44,30 EUR. Bei 44,04 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,61 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 617.693 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 7,01 Prozent niedriger. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 37,77 Prozent wieder erreichen.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,04 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 14.950,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Daimler Truck am 03.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,68 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform

Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im LUS-DAX

Handel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu