Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 44,70 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 44,70 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,42 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.344 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 6,58 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 26.05.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,04 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,00 EUR.

Am 01.03.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.950,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.05.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,68 EUR je Daimler Truck-Aktie.

