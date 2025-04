Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 33,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 33,65 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,17 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 475.993 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 13,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,56 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 14,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte Daimler Truck die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 4,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren verdient

Daimler Truck-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

Daimler Truck-Aktie dennoch in Rot: Bus-Geschäft legt ordentlich