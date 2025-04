Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 33,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 33,55 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,24 EUR aus. Mit einem Wert von 33,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.905 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Gewinne von 35,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 11,74 Prozent Luft nach unten.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,96 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 46,56 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 14.03.2025. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 1,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 14,35 Mrd. EUR, gegenüber 14,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,01 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

