Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag tiefer

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 28,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 28,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 569.072 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 21,36 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,17 EUR an.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX-Wert Daimler Truck-Aktie verliert: Ausblick nach starkem 1. Quartal bestätigt

Letztlich grüne Vorzeichen im Handel an der Frankfurter Börse: DAX verlässt den Tag knapp im Plus

Daimler Truck-Aktie tiefer: Betriebsratschef sieht durch Förderpolitik in Europa tausende Stellen bedroht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

Bildquellen: Daimler Truck AG