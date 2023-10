Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 31,02 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 31,02 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 30,50 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,28 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 724.031 Stück gehandelt.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 9,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2022 auf bis zu 24,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 20,00 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.880,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.104,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

