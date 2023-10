Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Montagvormittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 31,14 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 31,14 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,28 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 29.402 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2023 auf bis zu 34,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 9,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,82 EUR am 15.10.2022. Abschläge von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 EUR, nach 1,12 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 13.880,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,41 EUR je Aktie.

