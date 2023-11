Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 29,19 EUR abwärts.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 29,19 EUR abwärts. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 29,05 EUR. Bei 29,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 334.208 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 14,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 5,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,14 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,34 EUR im Jahr 2023 aus.

