Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 29,12 EUR abwärts.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 29,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 29,05 EUR. Bei 29,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 894.402 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 17,82 Prozent zulegen. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 47,14 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.860,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

