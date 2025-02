Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 42,87 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 42,87 EUR. Bei 43,05 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,57 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 277.767 Aktien.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Gewinne von 11,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,29 EUR aus.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,86 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,15 EUR je Daimler Truck-Aktie.

