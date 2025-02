Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag auf rotem Terrain

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 42,57 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 42,57 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,46 EUR nach. Bei 42,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 41.359 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,29 EUR.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,86 Mrd. EUR gelegen.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

