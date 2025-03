Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 40,50 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 40,50 EUR. Bei 40,70 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 655.106 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 17,63 Prozent Luft nach oben. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,85 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Daimler Truck am 14.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

