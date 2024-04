Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 44,39 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 44,39 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,37 EUR aus. Bei 44,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 487.210 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 6,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 37,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 55,00 EUR angegeben.

Daimler Truck gewährte am 01.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.783,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.950,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Daimler Truck am 03.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,68 EUR im Jahr 2024 aus.

