Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 44,72 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 44,72 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 45,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 44,68 EUR. Mit einem Wert von 44,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.995 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,53 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 62,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.03.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 14.950,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.783,00 EUR umgesetzt.

Am 03.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Daimler Truck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,68 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

