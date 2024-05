Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 39,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,10 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 39,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,90 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 439.499 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 21,84 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

