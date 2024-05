Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Freitagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 39,05 EUR zu. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,05 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 38,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.732 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 26.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,00 EUR aus.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13,26 Mrd. EUR gegenüber 13,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel DAX beendet den Handel mit Verlusten

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter