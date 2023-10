Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 30,92 EUR.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 30,92 EUR ab. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 30,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,03 EUR. Zuletzt wechselten 25.356 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR an. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 9,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,94 EUR ab. Mit Abgaben von 19,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,29 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.880,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

