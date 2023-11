Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 29,31 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 29,31 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 29,32 EUR. Bei 29,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 246.359 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 34,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 47,14 EUR.

Am 07.11.2023 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.860,00 EUR umgesetzt, gegenüber 13.507,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

