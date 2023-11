Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 29,15 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 29,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 29,15 EUR. Mit einem Wert von 29,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.954 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,70 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 5,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,14 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 13.860,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX

LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im LUS-DAX