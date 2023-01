Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Mittwochmittag zu

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 29,64 EUR zu. Bei 29,73 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 29,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 408.637 Daimler Truck-Aktien.

Am 18.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,94 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,29 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 46,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 42,63 EUR angegeben.

Redaktion finanzen.net

