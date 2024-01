Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag im Minus

Daimler Truck im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 31,13 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 31,13 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 31,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.353 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 10,63 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 11,44 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,83 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Daimler Truck-Aktie sinkt dennoch: Daimler Truck verkauft etwas mehr Fahrzeuge - Finanzprognosen 2023 bestätigt

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor einem Jahr eingebracht