Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 43,34 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,34 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 43,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.286 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,68 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 13,14 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

