Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 43,60 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 43,60 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 43,64 EUR. Bei 43,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 523.985 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,61 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,09 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2024. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,15 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

