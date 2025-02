Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck stabilisiert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 42,95 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 42,95 EUR. Bei 43,22 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 42,82 EUR. Bei 43,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 25.743 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Mit einem Kursverlust von 31,06 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 50,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 13,14 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 20.03.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,15 EUR je Aktie aus.

