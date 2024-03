Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Montagmittag positiv

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 46,88 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 46,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 47,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 233.903 Daimler Truck-Aktien.

Bei 47,04 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 0,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 41,19 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,71 EUR aus.

Am 01.03.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.950,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.783,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 03.05.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 5,70 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.



