Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 41,32 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 41,32 EUR nach oben. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 41,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 41,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 402.534 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. 15,30 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 39,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,85 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,56 EUR an.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,48 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 19.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

