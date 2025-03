Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Nachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 41,21 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 41,21 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 41,52 EUR. Bei 41,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 713.065 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,60 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,56 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,48 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,11 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,15 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

