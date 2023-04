Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag freundlich

Um 15:52 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 30,51 EUR nach oben. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 378.418 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 33,31 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 8,39 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 35,75 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 44,67 EUR.

