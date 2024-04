Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 44,30 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,30 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 44,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.949 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 7,01 Prozent niedriger. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 60,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 55,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.03.2024. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.950,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.783,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 03.05.2024 gerechnet. Am 20.05.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

