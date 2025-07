Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 40,27 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 40,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 575.283 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 11,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,56 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 13.05.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,84 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

