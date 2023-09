Notierung im Blick

Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Montagmittag ins Plus

18.09.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 33,61 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 33,61 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 33,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 33,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 301.811 Daimler Truck-Aktien. Am 10.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR an. 2,08 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,13 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,00 EUR an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13.880,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 12.104,00 EUR umsetzen können. Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,47 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie Daimler Truck-Aktie trotzdem freundlich: Chinesische BAIC fährt Beteiligung an Daimler Truck herunter Daimler Truck-Aktie schwächer: Daimler Truck-Tochter Fuso erhält Rekordauftrag Daimler Truck-Aktie etwas fester: Daimler Truck plant Batteriezellenherstellung in den USA - Cummins- und Paccar-Aktien steigen

