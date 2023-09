Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 33,60 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 33,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 33,89 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,35 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 521.167 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2023 auf bis zu 34,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 49,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,00 EUR.

Am 01.08.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,67 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie trotzdem freundlich: Chinesische BAIC fährt Beteiligung an Daimler Truck herunter

Daimler Truck-Aktie schwächer: Daimler Truck-Tochter Fuso erhält Rekordauftrag

Daimler Truck-Aktie etwas fester: Daimler Truck plant Batteriezellenherstellung in den USA - Cummins- und Paccar-Aktien steigen