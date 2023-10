Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 31,55 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 31,55 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,82 EUR zu. Bei 31,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 551.710 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,75 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (24,94 EUR). Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 20,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.880,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.104,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,41 EUR im Jahr 2023 aus.

