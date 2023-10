Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,01 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,01 EUR. Bei 31,12 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 30,88 EUR. Bei 31,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.942 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 34,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 24,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,57 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2023. Das EPS lag bei 1,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie eingefahren. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

