Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag im Plus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 34,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 34,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 555.181 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (27,57 EUR). Mit einem Kursverlust von 19,48 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,67 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

