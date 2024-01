Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 31,09 EUR ab.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 31,09 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,07 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,43 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 547.013 Aktien.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 46,83 EUR angegeben.

Am 07.11.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.860,00 EUR im Vergleich zu 13.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,44 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Daimler Truck-Aktie sinkt dennoch: Daimler Truck verkauft etwas mehr Fahrzeuge - Finanzprognosen 2023 bestätigt

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor einem Jahr eingebracht