Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Daimler Truck

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Bei der Daimler Truck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,30 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 31,47 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,30 EUR nach. Bei 31,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.361 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 34,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 10,03 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Abschläge von 11,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 46,83 EUR angegeben.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

