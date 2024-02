Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Vormittag nach

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 35,43 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 35,43 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,36 EUR nach. Bei 35,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 16.838 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 0,79 Prozent wieder erreichen. Am 26.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 28,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2022 mit 1,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,83 EUR an.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.860,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2024 terminiert. Am 20.03.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

