Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag tiefer

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 42,82 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 42,82 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,81 EUR ab. Bei 43,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 247.381 Daimler Truck-Aktien.

Bei 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,85 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,29 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,19 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,15 EUR je Daimler Truck-Aktie.

