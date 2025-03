Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Nachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 40,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 40,76 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 39,94 EUR. Bei 41,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.095.149 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 16,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 27,36 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,85 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 50,56 EUR.

Am 14.03.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,01 Prozent auf 14,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,95 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 14.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: Buy-Bewertung von Warburg Research für Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: DZ BANK setzt Daimler Truck-Aktie auf niedrigeres Halten herab

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen