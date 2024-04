Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck fällt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 43,39 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 43,39 EUR abwärts. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,26 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.396 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 9,79 Prozent Luft nach oben. Bei 27,57 EUR fiel das Papier am 26.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,46 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,04 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,14 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck gewährte am 01.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 14.950,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 14.783,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Daimler Truck am 03.05.2024 präsentieren. Daimler Truck dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

