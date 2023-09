Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Dienstagmittag zu

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,80 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:47 Uhr 0,4 Prozent. Bei 33,81 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,60 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 131.877 Aktien.

Bei 34,31 EUR markierte der Titel am 10.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 1,51 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,48 EUR ab. Abschläge von 33,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 47,00 EUR.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.104,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.880,00 EUR ausgewiesen.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,39 EUR je Aktie.

