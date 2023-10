Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 30,56 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,5 Prozent auf 30,56 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 30,41 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 426.980 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 24,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 18,39 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.104,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.880,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

