Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 30,40 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 30,40 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,36 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,74 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 852.240 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 34,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2023). Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 11,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 24,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 21,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.880,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

TRATON-Aktie moderat im Plus: Neuer TRATON-Dienstleister will E-Lastwagen das Laden erleichtern

SAF-HOLLAND-Aktie zieht an: Analystenstudie und Volvo-Zahlen beflügeln SAF-HOLLAND - Jahresziele angehoben

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer