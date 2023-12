Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 34,13 EUR abwärts.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 34,13 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 488.418 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,39 EUR) erklomm das Papier am 15.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,76 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 23,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,67 EUR.

Am 07.11.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.860,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

