Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Daimler Truck-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 35,18 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 35,18 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,27 EUR zu. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,96 EUR ein. Bei 35,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.810 Stück gehandelt.

Bei 35,71 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,51 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,57 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,63 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 1,30 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,83 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 13.860,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

