Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 35,41 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 35,41 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 251.764 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,71 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,85 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.05.2023 Kursverluste bis auf 27,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,14 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,60 EUR.

Am 07.11.2023 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,13 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 13.860,00 EUR gegenüber 13.507,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

