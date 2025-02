Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 42,13 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 42,13 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 42,51 EUR. Bei 42,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 633.810 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. 13,08 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 29,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13,14 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,15 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt am Mittwochnachmittag

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün