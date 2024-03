Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Abschlägen

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 47,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 47,40 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,63 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,41 EUR. Bisher wurden heute 351.427 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 0,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.05.2023 Kursverluste bis auf 27,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,71 EUR.

Am 01.03.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 14.950,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.783,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 03.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie fester: Daimler Buses-Chef sieht Ende der Krise erreicht

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer