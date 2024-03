Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Daimler Truck

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 47,00 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 47,00 EUR abwärts. Bei 46,63 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 661.911 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 1,36 Prozent wieder erreichen. Am 26.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2022 mit 1,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,71 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14.950,00 EUR gegenüber 14.783,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 03.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,65 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

